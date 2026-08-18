سعر NAV اليوم

السعر المباشر لمشروع NAV (NAV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAV.

يحتل NAV حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,613، مع عرض متداول قدره 197.21M NAV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04901168، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAV بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 124.79.

معلومات سوق NAV (NAV)

القيمة السوقية $ 169.61K$ 169.61K $ 169.61K الحجم (24 ساعة) $ 124.79$ 124.79 $ 124.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 405.34K$ 405.34K $ 405.34K إمداد دورة التداول 197.21M 197.21M 197.21M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NAV هي $ 169.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 124.79. العرض المتداول لـ NAV يبلغ 197.21M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 405.34K.