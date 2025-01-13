سعر Nautilus Network (NTL)
سعر Nautilus Network (NTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nautilus Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.15
- تغيير سعر Nautilus Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NTL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NTL.
خلال اليوم، كان سعر Nautilus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nautilus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nautilus Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nautilus Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.19%
|60 يوم
|$ 0
|-29.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nautilus Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+94.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dive into The Nautilus, a cutting-edge blockchain tailored for gaming. Built as a fork of Kaspa, it combines lightning-fast transactions with robust security. Experience gaming like never before — seamless, immersive, and instantaneous. Join us as we redefine gaming's future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NTL إلى AUD
A$--
|1 NTL إلى GBP
￡--
|1 NTL إلى EUR
€--
|1 NTL إلى USD
$--
|1 NTL إلى MYR
RM--
|1 NTL إلى TRY
₺--
|1 NTL إلى JPY
¥--
|1 NTL إلى RUB
₽--
|1 NTL إلى INR
₹--
|1 NTL إلى IDR
Rp--
|1 NTL إلى PHP
₱--
|1 NTL إلى EGP
￡E.--
|1 NTL إلى BRL
R$--
|1 NTL إلى CAD
C$--
|1 NTL إلى BDT
৳--
|1 NTL إلى NGN
₦--
|1 NTL إلى UAH
₴--
|1 NTL إلى VES
Bs--
|1 NTL إلى PKR
Rs--
|1 NTL إلى KZT
₸--
|1 NTL إلى THB
฿--
|1 NTL إلى TWD
NT$--
|1 NTL إلى CHF
Fr--
|1 NTL إلى HKD
HK$--
|1 NTL إلى MAD
.د.م--