توكنوميكس Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. الموقع الرسمي: https://deuro.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.deuro.com/ اشتر NDEPS الآن!

توكنوميكس Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M إجمالي العرض: $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M العرض المتداول: $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.378867 $ 0.378867 $ 0.378867 السعر الحالي: $ 0.379591 $ 0.379591 $ 0.379591 معرفة المزيد عن سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

توكنوميكس Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NDEPS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NDEPS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NDEPS، استكشف السعر المباشر لتوكن NDEPS!

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