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سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) المباشر لليوم هو USD 0.417023 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.19M . يتم تحديث سعر NDEPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Native Decentralized Euro Protocol Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Native Decentralized Euro Protocol Share خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.83M

أداء سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ +0.0035888165 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0035888165 +0.86% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Native Decentralized Euro Protocol Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.418781$ 0.418781 $ 0.418781 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.32%

معلومات سوق Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: