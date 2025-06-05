سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)
سعر Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) المباشر لليوم هو USD 0.417023. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.19M. يتم تحديث سعر NDEPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Native Decentralized Euro Protocol Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Native Decentralized Euro Protocol Share خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.83M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NDEPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NDEPS.
خلال اليوم، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ +0.0035888165 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Native Decentralized Euro Protocol Share مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0035888165
|+0.86%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Native Decentralized Euro Protocol Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NDEPS إلى VND
₫10,973.960245
|1 NDEPS إلى AUD
A$0.63804519
|1 NDEPS إلى GBP
￡0.30442679
|1 NDEPS إلى EUR
€0.36281001
|1 NDEPS إلى USD
$0.417023
|1 NDEPS إلى MYR
RM1.76400729
|1 NDEPS إلى TRY
₺16.39317413
|1 NDEPS إلى JPY
¥59.58007601
|1 NDEPS إلى RUB
₽33.04490252
|1 NDEPS إلى INR
₹35.81393524
|1 NDEPS إلى IDR
Rp6,836.44152912
|1 NDEPS إلى KRW
₩565.83765755
|1 NDEPS إلى PHP
₱23.19481926
|1 NDEPS إلى EGP
￡E.20.71353241
|1 NDEPS إلى BRL
R$2.34783949
|1 NDEPS إلى CAD
C$0.56715128
|1 NDEPS إلى BDT
৳50.93518922
|1 NDEPS إلى NGN
₦658.80042471
|1 NDEPS إلى UAH
₴17.27726289
|1 NDEPS إلى VES
Bs40.451231
|1 NDEPS إلى PKR
Rs117.600486
|1 NDEPS إلى KZT
₸212.7651346
|1 NDEPS إلى THB
฿13.57409865
|1 NDEPS إلى TWD
NT$12.46481747
|1 NDEPS إلى AED
د.إ1.53047441
|1 NDEPS إلى CHF
Fr0.33778863
|1 NDEPS إلى HKD
HK$3.26946032
|1 NDEPS إلى MAD
.د.م3.83244137
|1 NDEPS إلى MXN
$8.00267137