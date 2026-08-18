سعر National Trust Fund System اليوم

السعر المباشر لمشروع National Trust Fund System (NTFS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NTFS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NTFS.

يحتل National Trust Fund System حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,273، مع عرض متداول قدره 999.89M NTFS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NTFS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01222876، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NTFS بمقدار +0.71% خلال الساعة الماضية و-4.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق National Trust Fund System (NTFS)

القيمة السوقية $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.27K$ 87.27K $ 87.27K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

القيمة السوقية الحالية لـ National Trust Fund System هي $ 87.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NTFS يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999885711.068386. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.27K.