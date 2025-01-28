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سعر National Digital Asset Stockpile (NDAS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.34K . يتم تحديث سعر NDAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق National Digital Asset Stockpile الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.72K - تغيير سعر National Digital Asset Stockpile خلال اليوم هو +27.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر National Digital Asset Stockpile (NDAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ +0.00012684 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012684 +27.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر National Digital Asset Stockpile (NDAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر National Digital Asset Stockpile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.73% تغير السعر (1يوم) +27.35% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق National Digital Asset Stockpile (NDAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: