سعر National Digital Asset Stockpile (NDAS)
سعر National Digital Asset Stockpile (NDAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 584.34K. يتم تحديث سعر NDAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق National Digital Asset Stockpile الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.72K
- تغيير سعر National Digital Asset Stockpile خلال اليوم هو +27.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ +0.00012684 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر National Digital Asset Stockpile مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012684
|+27.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر National Digital Asset Stockpile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.73%
+27.35%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem. Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.
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