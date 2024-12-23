سعر Nation3 (NATION)
سعر Nation3 (NATION) المباشر لليوم هو USD 9.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 185.51K. يتم تحديث سعر NATION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nation3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.09
- تغيير سعر Nation3 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 19.35K
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خلال اليوم، كان سعر Nation3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nation3 مقابل USD هو $ -5.7203448540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nation3 مقابل USD هو $ -6.5515705710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nation3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -5.7203448540
|-59.64%
|60 يوم
|$ -6.5515705710
|-68.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nation3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-18.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nation3 is a community movement towards creating a sovereign nation on the cloud. Its mission is to research, launch, and fund initiatives, products and services that are essential to a thriving cloud nation. The $NATION token will serve as the gateway to participate in the community Discord, participate in governance decisions, receive an NFT passport, and eventually to receive the services provided by the new cloud nation.
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