توكنوميكس Nash Smart Finance (NASF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nash Smart Finance (NASF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nash Smart Finance (NASF) Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. الموقع الرسمي: https://nashsmartfinance.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.nashsmartfinance.io/ اشتر NASF الآن!

توكنوميكس Nash Smart Finance (NASF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nash Smart Finance (NASF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 145.06K $ 145.06K $ 145.06K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 145.06K $ 145.06K $ 145.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01480728 $ 0.01480728 $ 0.01480728 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00595173 $ 0.00595173 $ 0.00595173 السعر الحالي: $ 0.01450645 $ 0.01450645 $ 0.01450645 معرفة المزيد عن سعر Nash Smart Finance (NASF)

توكنوميكس Nash Smart Finance (NASF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nash Smart Finance (NASF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NASF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NASF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NASF، استكشف السعر المباشر لتوكن NASF!

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