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سعر Nash Smart Finance (NASF)

USD

مخطط سعر Nash Smart Finance (NASF) المباشر

$0.00961814
$0.00961814$0.00961814
+5.50%(1D)

سعر Nash Smart Finance (NASF) لليوم

سعر Nash Smart Finance (NASF) المباشر لليوم هو USD 0.00961814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.18K. يتم تحديث سعر NASF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nash Smart Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nash Smart Finance خلال اليوم هو +5.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

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أداء سعر Nash Smart Finance (NASF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ +0.00050337 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00050337+5.52%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Nash Smart Finance (NASF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nash Smart Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.00897717
$ 0.00897717$ 0.00897717

$ 0.00964467
$ 0.00964467$ 0.00964467

$ 0.00964467
$ 0.00964467$ 0.00964467

-0.25%

+5.52%

+22.08%

معلومات سوق Nash Smart Finance (NASF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 96.18K
$ 96.18K$ 96.18K

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10.00M
10.00M 10.00M

ما هو Nash Smart Finance ( NASF )

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

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المصدر Nash Smart Finance (NASF)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توكنوميكس Nash Smart Finance (NASF)

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1 NASF إلى EUR
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1 NASF إلى USD
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RM0.0407809136
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Rp157.6744010016
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