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سعر Nash Smart Finance (NASF) المباشر لليوم هو USD 0.00961814 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.18K . يتم تحديث سعر NASF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nash Smart Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Nash Smart Finance خلال اليوم هو +5.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Nash Smart Finance (NASF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ +0.00050337 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050337 +5.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nash Smart Finance (NASF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nash Smart Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00897717$ 0.00897717 $ 0.00897717 24 ساعة مرتفع $ 0.00964467$ 0.00964467 $ 0.00964467 عالية طوال الوقت $ 0.00964467$ 0.00964467 $ 0.00964467 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +5.52% تغير السعر (7 أيام) +22.08%

معلومات سوق Nash Smart Finance (NASF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: