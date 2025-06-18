سعر Nash Smart Finance (NASF)
سعر Nash Smart Finance (NASF) المباشر لليوم هو USD 0.00961814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.18K. يتم تحديث سعر NASF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nash Smart Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Nash Smart Finance خلال اليوم هو +5.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ +0.00050337 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nash Smart Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00050337
|+5.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nash Smart Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+5.52%
+22.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.
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