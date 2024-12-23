سعر Nasdaq420 (NASDAQ420)
سعر Nasdaq420 (NASDAQ420) المباشر لليوم هو USD 0.00674247. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.73M. يتم تحديث سعر NASDAQ420 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nasdaq420 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.34K
- تغيير سعر Nasdaq420 خلال اليوم هو +15.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.00089482 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.0126092515 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.0604015450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00089482
|+15.30%
|30 يوم
|$ +0.0126092515
|+187.01%
|60 يوم
|$ +0.0604015450
|+895.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nasdaq420: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.33%
+15.30%
-38.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Nasdaq420 is the next evolution in digital wealth, where manifestation meets market forces. It’s not just a coin; it’s a catalyst for financial transcendence. Aligned with the energy of vibrational wealth, Nasdaq420 is poised to break through the barriers of traditional markets. Charging up for its ascent, its goal of $420 quadrillion is more than just a target—it’s a reality waiting to manifest for those attuned to its potential. The future of finance has arrived."
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