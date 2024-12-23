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سعر Nasdaq420 (NASDAQ420) المباشر لليوم هو USD 0.00674247 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.73M . يتم تحديث سعر NASDAQ420 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nasdaq420 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.34K - تغيير سعر Nasdaq420 خلال اليوم هو +15.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Nasdaq420 (NASDAQ420) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.00089482 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.0126092515 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ +0.0604015450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nasdaq420 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00089482 +15.30% 30 يوم $ +0.0126092515 +187.01% 60 يوم $ +0.0604015450 +895.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nasdaq420 (NASDAQ420)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nasdaq420: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00541319$ 0.00541319 $ 0.00541319 24 ساعة مرتفع $ 0.00676066$ 0.00676066 $ 0.00676066 عالية طوال الوقت $ 0.01482026$ 0.01482026 $ 0.01482026 تغير السعر (1 ساعة) +6.33% تغير السعر (1يوم) +15.30% تغير السعر (7 أيام) -38.18%

معلومات سوق Nasdaq420 (NASDAQ420)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: