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سعر Nasdao Ai (NDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00021516 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.15K . يتم تحديث سعر NDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nasdao Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.66K - تغيير سعر Nasdao Ai خلال اليوم هو +38.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر Nasdao Ai (NDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +38.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nasdao Ai (NDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nasdao Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00015504$ 0.00015504 $ 0.00015504 24 ساعة مرتفع $ 0.00023622$ 0.00023622 $ 0.00023622 عالية طوال الوقت $ 0.00023622$ 0.00023622 $ 0.00023622 تغير السعر (1 ساعة) -1.83% تغير السعر (1يوم) +38.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nasdao Ai (NDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: