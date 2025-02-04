سعر Nasdao Ai (NDAO)
سعر Nasdao Ai (NDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00021516. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.15K. يتم تحديث سعر NDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nasdao Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.66K
- تغيير سعر Nasdao Ai خلال اليوم هو +38.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nasdao Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+38.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nasdao Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.83%
+38.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.
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