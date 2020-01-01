توكنوميكس NAOS Finance (NAOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NAOS Finance (NAOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NAOS Finance (NAOS) NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. الموقع الرسمي: https://naos.finance/ اشتر NAOS الآن!

توكنوميكس NAOS Finance (NAOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NAOS Finance (NAOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 223.44K $ 223.44K $ 223.44K إجمالي العرض: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M العرض المتداول: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 581.46K $ 581.46K $ 581.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 السعر الحالي: $ 0.00265293 $ 0.00265293 $ 0.00265293 معرفة المزيد عن سعر NAOS Finance (NAOS)

توكنوميكس NAOS Finance (NAOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NAOS Finance (NAOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NAOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NAOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NAOS، استكشف السعر المباشر لتوكن NAOS!

توقعات سعر NAOS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه NAOS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار NAOS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر NAOS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!