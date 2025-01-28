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سعر NAOS Finance (NAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00263138 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.60K . يتم تحديث سعر NAOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NAOS Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K - تغيير سعر NAOS Finance خلال اليوم هو -11.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.22M

أداء سعر NAOS Finance (NAOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.000330647178390673 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.0009563797 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.0016323713 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.002404242929845582 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000330647178390673 -11.16% 30 يوم $ -0.0009563797 -36.34% 60 يوم $ -0.0016323713 -62.03% 90 يوم $ -0.002404242929845582 -47.74%

تحليل سعر NAOS Finance (NAOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NAOS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00253748$ 0.00253748 $ 0.00253748 24 ساعة مرتفع $ 0.00296203$ 0.00296203 $ 0.00296203 عالية طوال الوقت $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -11.16% تغير السعر (7 أيام) -20.52%

معلومات سوق NAOS Finance (NAOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: