سعر NAOS Finance (NAOS)
سعر NAOS Finance (NAOS) المباشر لليوم هو USD 0.00263138. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.60K. يتم تحديث سعر NAOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAOS Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K
- تغيير سعر NAOS Finance خلال اليوم هو -11.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.22M
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خلال اليوم، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.000330647178390673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.0009563797 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.0016323713 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAOS Finance مقابل USD هو $ -0.002404242929845582 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000330647178390673
|-11.16%
|30 يوم
|$ -0.0009563797
|-36.34%
|60 يوم
|$ -0.0016323713
|-62.03%
|90 يوم
|$ -0.002404242929845582
|-47.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NAOS Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-11.16%
-20.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.
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