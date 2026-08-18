سعر Naomi by BunnyOS اليوم

السعر المباشر لمشروع Naomi by BunnyOS (NAOMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAOMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAOMI.

يحتل Naomi by BunnyOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,059، مع عرض متداول قدره 1.00B NAOMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAOMI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAOMI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Naomi by BunnyOS (NAOMI)

القيمة السوقية $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Naomi by BunnyOS هي $ 24.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NAOMI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.06K.