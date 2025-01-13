سعر NanoMeter Bitcoin (NMBTC)
سعر NanoMeter Bitcoin (NMBTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NMBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NanoMeter Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 235.17
- تغيير سعر NanoMeter Bitcoin خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NanoMeter Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NanoMeter Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NanoMeter Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NanoMeter Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-4.81%
|60 يوم
|$ 0
|+0.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NanoMeter Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-1.02%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NMBTC specifically has the potential to be a DeFi 2.0 leader, and we welcome and embrace all viewpoints and are committed to building the best community for cryptocurrency. NMBTC will create a physical mine industry in the future, empower NMBTC, and will combine online liquidity mining to realize online and offline integration.
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