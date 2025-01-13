سعر NANA Token (NANA)
سعر NANA Token (NANA) المباشر لليوم هو USD 0.00289081. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NANA Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K
- تغيير سعر NANA Token خلال اليوم هو +1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ -0.0013879197 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ +0.0078143497 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ +0.0018974577979445924 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.58%
|30 يوم
|$ -0.0013879197
|-48.01%
|60 يوم
|$ +0.0078143497
|+270.32%
|90 يوم
|$ +0.0018974577979445924
|+191.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NANA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.46%
+1.58%
-22.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Our project, The Heist, is an idle game that we recently launched on Solana. What makes your project unique? Our game has been gaining traction and notoriety because of it's incredibly smooth UI & UX, the fact that we had a playable game on Day 1, and that we have segmented our game into Seasons as to combat token inflation, a common issue that exists with P2E games. History of your project. Our game launched last week, April 18th. This is the second game title from our studio which began in October of 2021. What’s next for your project? We have a ton of game content to release. On launch, we had about 5% of all playable content released, and will be releasing the rest over the next 3-4 months as Season 1 plays out. What can your token be used for? The $NANA token is our primary game utility token. Players can use it to upgrade their Character's (NFTs) skills, they can spend $NANA on Cosmetics in the in-game store, and they can use the token to mint new game characters. Many more sinks are planned for Season, our Gitbook Whitepaper is in the link below.
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