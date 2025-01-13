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سعر NANA Token (NANA) المباشر لليوم هو USD 0.00289081 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NANA Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K - تغيير سعر NANA Token خلال اليوم هو +1.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NANA Token (NANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ -0.0013879197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ +0.0078143497 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NANA Token مقابل USD هو $ +0.0018974577979445924 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.58% 30 يوم $ -0.0013879197 -48.01% 60 يوم $ +0.0078143497 +270.32% 90 يوم $ +0.0018974577979445924 +191.02%

تحليل سعر NANA Token (NANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NANA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00282064$ 0.00282064 $ 0.00282064 24 ساعة مرتفع $ 0.00294092$ 0.00294092 $ 0.00294092 عالية طوال الوقت $ 0.04301976$ 0.04301976 $ 0.04301976 تغير السعر (1 ساعة) -1.46% تغير السعر (1يوم) +1.58% تغير السعر (7 أيام) -22.26%

معلومات سوق NANA Token (NANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: