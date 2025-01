ما هو NANA Coin ( NANA )

MEME - NANA is a globally exceptional metaverse portal ecosystem platform. It is dedicated to creating a digital world driven by the community and empowered by innovation. Within this ecosystem, MEMELAND serves as its core business segment, where users can build virtual homes through creativity and collaboration. They can explore various economic models and enjoy the rights granted by the decentralized governance structure.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر NANA Coin (NANA) الموقع الرسمي