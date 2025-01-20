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سعر NANA Coin (NANA) المباشر لليوم هو USD 0.00441747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NANA Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.47K - تغيير سعر NANA Coin خلال اليوم هو +16.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر NANA Coin (NANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NANA Coin مقابل USD هو $ +0.00063624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NANA Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NANA Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NANA Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00063624 +16.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NANA Coin (NANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NANA Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00320862$ 0.00320862 $ 0.00320862 24 ساعة مرتفع $ 0.00451913$ 0.00451913 $ 0.00451913 عالية طوال الوقت $ 0.00451913$ 0.00451913 $ 0.00451913 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +16.83% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق NANA Coin (NANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: