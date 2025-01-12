سعر Nameless (NAME)
سعر Nameless (NAME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.67K. يتم تحديث سعر NAME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nameless الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.64
- تغيير سعر Nameless خلال اليوم هو -0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.46M
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خلال اليوم، كان سعر Nameless مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nameless مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nameless مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nameless مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.53%
|30 يوم
|$ 0
|-49.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nameless: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-0.53%
-19.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!
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