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سعر NALS (NALS) المباشر لليوم هو USD 0.04755454 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 997.36K . يتم تحديث سعر NALS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NALS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.85K - تغيير سعر NALS خلال اليوم هو +4.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر NALS (NALS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NALS مقابل USD هو $ +0.00189271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NALS مقابل USD هو $ -0.0067457779 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NALS مقابل USD هو $ -0.0102846393 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NALS مقابل USD هو $ -0.02084130450711954 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00189271 +4.15% 30 يوم $ -0.0067457779 -14.18% 60 يوم $ -0.0102846393 -21.62% 90 يوم $ -0.02084130450711954 -30.47%

تحليل سعر NALS (NALS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NALS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0440785$ 0.0440785 $ 0.0440785 24 ساعة مرتفع $ 0.04909277$ 0.04909277 $ 0.04909277 عالية طوال الوقت $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 تغير السعر (1 ساعة) +3.59% تغير السعر (1يوم) +4.15% تغير السعر (7 أيام) -16.40%

معلومات سوق NALS (NALS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: