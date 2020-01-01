توكنوميكس Naked Jim ($JIM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Naked Jim ($JIM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Naked Jim ($JIM) Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! الموقع الرسمي: https://nakedjim.io/ اشتر $JIM الآن!

توكنوميكس Naked Jim ($JIM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Naked Jim ($JIM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M إجمالي العرض: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M العرض المتداول: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00142238 $ 0.00142238 $ 0.00142238 معرفة المزيد عن سعر Naked Jim ($JIM)

توكنوميكس Naked Jim ($JIM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Naked Jim ($JIM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $JIM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $JIM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $JIM، استكشف السعر المباشر لتوكن $JIM!

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