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سعر Naked Jim ($JIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.90K . يتم تحديث سعر $JIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Naked Jim الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62K - تغيير سعر Naked Jim خلال اليوم هو +8.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Naked Jim ($JIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.93% 30 يوم $ 0 -13.79% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Naked Jim ($JIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Naked Jim: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00456846$ 0.00456846 $ 0.00456846 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +8.93% تغير السعر (7 أيام) -20.23%

معلومات سوق Naked Jim ($JIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: