سعر Naked Jim ($JIM)
سعر Naked Jim ($JIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.90K. يتم تحديث سعر $JIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Naked Jim الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62K
- تغيير سعر Naked Jim خلال اليوم هو +8.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Naked Jim مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.93%
|30 يوم
|$ 0
|-13.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Naked Jim: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+8.93%
-20.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!
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