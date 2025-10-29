معلومات سعر Naked Crab Man (CRABFURIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00001318 24 ساعة مرتفع $ 0.00001448 عالية طوال الوقت $ 0.00035536 أدنى سعر $ 0.00001296 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -7.85% تغير السعر (7 أيام) -19.46%

سعر Naked Crab Man (CRABFURIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00001334. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRABFURIE بين أدنى سعر $ 0.00001318 وأعلى سعر $ 0.00001448، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRABFURIE على الإطلاق هو $ 0.00035536، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRABFURIE +0.65% على مدار الساعة الماضية، -7.85% على مدار 24 ساعة، و -19.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Naked Crab Man (CRABFURIE)

القيمة السوقية $ 13.33K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.33K إمداد دورة التداول 999.57M إجمالي العرض 999,571,747.341375

القيمة السوقية الحالية لـ Naked Crab Man هي $ 13.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRABFURIE يبلغ 999.57M، مع إجمالي عرض 999571747.341375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.33K.