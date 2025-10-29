سعر Naked Crab Man المباشر اليوم هو 0.00001334 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRABFURIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRABFURIE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Naked Crab Man المباشر اليوم هو 0.00001334 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRABFURIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRABFURIE بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Naked Crab Man (CRABFURIE)

السعر المباشر لـ 1 CRABFURIE إلى USD:

-7.80%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Naked Crab Man (CRABFURIE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:47:04 (UTC+8)

معلومات سعر Naked Crab Man (CRABFURIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+0.65%

-7.85%

-19.46%

-19.46%

سعر Naked Crab Man (CRABFURIE) في الوقت الحقيقي هو $0.00001334. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRABFURIE بين أدنى سعر $ 0.00001318 وأعلى سعر $ 0.00001448، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRABFURIE على الإطلاق هو $ 0.00035536، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001296.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRABFURIE +0.65% على مدار الساعة الماضية، -7.85% على مدار 24 ساعة، و -19.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Naked Crab Man (CRABFURIE)

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

القيمة السوقية الحالية لـ Naked Crab Man هي $ 13.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRABFURIE يبلغ 999.57M، مع إجمالي عرض 999571747.341375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.33K.

سجل سعر Naked Crab Man (CRABFURIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Naked Crab Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Naked Crab Man مقابل USD هو $ -0.0000108324 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Naked Crab Man مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Naked Crab Man مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.85%
30 يوم$ -0.0000108324-81.20%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Naked Crab Man ( CRABFURIE )

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Naked Crab Man (CRABFURIE)

توقعات سعر Naked Crab Man (USD)

كم ستكون قيمة Naked Crab Man (CRABFURIE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Naked Crab Man (CRABFURIE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Naked Crab Man.

تحقق الآن من توقعات سعر Naked Crab Man!

عملة CRABFURIE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Naked Crab Man (CRABFURIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Naked Crab Man (CRABFURIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRABFURIE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Naked Crab Man (CRABFURIE)

كم يساوي Naked Crab Man (CRABFURIE) اليوم؟
سعر CRABFURIE المباشر في USD هو USD 0.00001334، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRABFURIE إلى USD الحالي؟
سعر CRABFURIE إلى USD الحالي هو $ 0.00001334. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Naked Crab Man ؟
القيمة السوقية لعملة CRABFURIE هي $ 13.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRABFURIE؟
العرض المتداول لتوكن CRABFURIE هو 999.57M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRABFURIE؟
حقق CRABFURIE سعرًا قياسيًا قدره 0.00035536 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRABFURIE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001296 CRABFURIE.
ما هو حجم تداول CRABFURIE؟
حجم تداول CRABFURIE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CRABFURIE هذا العام؟
قد يرتفع CRABFURIE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRABFURIE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:47:04 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

