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سعر Naka Bodhi (NBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00343552 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Naka Bodhi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40K - تغيير سعر Naka Bodhi خلال اليوم هو -2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Naka Bodhi (NBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.0010334854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.0004424338 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.00142390932252403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.07% 30 يوم $ -0.0010334854 -30.08% 60 يوم $ -0.0004424338 -12.87% 90 يوم $ -0.00142390932252403 -29.30%

تحليل سعر Naka Bodhi (NBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Naka Bodhi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00333051$ 0.00333051 $ 0.00333051 24 ساعة مرتفع $ 0.00378237$ 0.00378237 $ 0.00378237 عالية طوال الوقت $ 0.076389$ 0.076389 $ 0.076389 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.07% تغير السعر (7 أيام) -12.27%

معلومات سوق Naka Bodhi (NBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: