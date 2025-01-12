سعر Naka Bodhi (NBOT)
سعر Naka Bodhi (NBOT) المباشر لليوم هو USD 0.00343552. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Naka Bodhi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40K
- تغيير سعر Naka Bodhi خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.0010334854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.0004424338 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Naka Bodhi مقابل USD هو $ -0.00142390932252403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ -0.0010334854
|-30.08%
|60 يوم
|$ -0.0004424338
|-12.87%
|90 يوم
|$ -0.00142390932252403
|-29.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Naka Bodhi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.07%
-12.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Naka Chain An Utility Token based Blockchain
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