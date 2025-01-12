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سعر NAIFU (NAIFU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.13M . يتم تحديث سعر NAIFU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NAIFU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.02K - تغيير سعر NAIFU خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.84B

أداء سعر NAIFU (NAIFU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NAIFU (NAIFU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NAIFU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00126433$ 0.00126433 $ 0.00126433 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -24.14%

معلومات سوق NAIFU (NAIFU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: