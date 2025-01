ما هو NAIFU ( NAIFU )

Naifu is an AI Agent unlike any other. Built with imgnAI's proprietary in-house AI stack, Naifu represents an evolutionary leap forward in censorship-resistant, truly intelligent agent systems. Naifu is fully multi-modal, and without reliance on any third party systems such as OpenAI or Anthropic; allowing her to learn from and interact with any system - all while forming her own chaotic personality.

المصدر NAIFU (NAIFU) الموقع الرسمي