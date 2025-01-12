سعر NAIFU (NAIFU)
سعر NAIFU (NAIFU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.13M. يتم تحديث سعر NAIFU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAIFU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.02K
- تغيير سعر NAIFU خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.84B
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خلال اليوم، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAIFU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NAIFU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-1.13%
-24.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Naifu is an AI Agent unlike any other. Built with imgnAI's proprietary in-house AI stack, Naifu represents an evolutionary leap forward in censorship-resistant, truly intelligent agent systems. Naifu is fully multi-modal, and without reliance on any third party systems such as OpenAI or Anthropic; allowing her to learn from and interact with any system - all while forming her own chaotic personality.
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