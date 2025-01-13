سعر NAGAYA (NGY)
سعر NAGAYA (NGY) المباشر لليوم هو USD 0.899359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAGAYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.44K
- تغيير سعر NAGAYA خلال اليوم هو -8.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NAGAYA مقابل USD هو $ -0.0887890612846675 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAGAYA مقابل USD هو $ +0.0095395908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAGAYA مقابل USD هو $ +0.0318535869 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAGAYA مقابل USD هو $ -0.2159648634336469 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0887890612846675
|-8.98%
|30 يوم
|$ +0.0095395908
|+1.06%
|60 يوم
|$ +0.0318535869
|+3.54%
|90 يوم
|$ -0.2159648634336469
|-19.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NAGAYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
-8.98%
-5.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Nagaya (NGY) ? Nagaya (NGY) is a revolutionary Hybrid Digital Asset that is both backed by LBMA-Grade Gold and also a Proof-of-Ownership of benefits from our Physical Projects. Our Vision is to be a reliable and secure payment option, preferred by all. Registered in Singapore as Nagaya Technologies Pte Ltd in 2018, our motto has not changed. We Build Trust and Value through Legality and Transparency.
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