سعر Nacho Finance (NACHO)
سعر Nacho Finance (NACHO) المباشر لليوم هو USD 0.108181. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NACHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nacho Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.57
- تغيير سعر Nacho Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ -0.0026054095 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ +0.0425878414 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ +0.0540495262098646 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0026054095
|-2.40%
|60 يوم
|$ +0.0425878414
|+39.37%
|90 يوم
|$ +0.0540495262098646
|+99.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nacho Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nacho Finance was inspired by tomb.finance and is a seigniorage style algorithmic stablecoin protocol designed to bring high APRs, with low fees, to Ethereum holders on the Polygon Network. Nacho Finance is a multi-token protocol that consists of the following three tokens: - Nacho Token (NACHO) (Medium of exchange) - Nacho Shares (NSHARE) (Governance & Measure of protocol value) - Nacho Bonds (NBOND) (Change NACHO supply during contraction periods) The NACHO algorithmic token serves as the backbone of our growing ecosystem aimed at bringing high APRs to ETH holders on the Polygon Network. The protocol's underlying mechanisms dynamically adjust NACHO's supply, pushing its price up or down relative to the price of ETH in order to keep NACHO's peg to the ETH price. NACHO Shares (NSHARE) are one of the ways to measure the value of the NACHO Protocol and shareholder trust in its ability to maintain NACHO close to peg. During epoch expansions the protocol mints NACHO and distributes it proportionally to all NSHARE holders who have staked their tokens in the Bowl. Additionally, NSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the NACHO money ecosystem. NACHO Bonds (NBOND) main job is to help incentivize changes in NACHO supply during an epoch contraction period.
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