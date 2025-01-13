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سعر Nacho Finance (NACHO) المباشر لليوم هو USD 0.108181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NACHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nacho Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.57 - تغيير سعر Nacho Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Nacho Finance (NACHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ -0.0026054095 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ +0.0425878414 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nacho Finance مقابل USD هو $ +0.0540495262098646 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0026054095 -2.40% 60 يوم $ +0.0425878414 +39.37% 90 يوم $ +0.0540495262098646 +99.85%

تحليل سعر Nacho Finance (NACHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nacho Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.37%

معلومات سوق Nacho Finance (NACHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: