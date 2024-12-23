سعر MyToken (MT)
سعر MyToken (MT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 140.22K. يتم تحديث سعر MT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MyToken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 274.26
- تغيير سعر MyToken خلال اليوم هو -10.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.90B
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خلال اليوم، كان سعر MyToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MyToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MyToken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MyToken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.38%
|30 يوم
|$ 0
|-45.19%
|60 يوم
|$ 0
|-72.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MyToken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.22%
-10.38%
-24.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MyToken focuses on providing aggregate exchange market information and has become a market-watching application with the largest market share and the highest number of active users in China. As a platform that has attracted many cryptocurrency investors, MyToken hopes to further solve the problems faced by our users in the market today. MyToken’s vision is to create a new cryptocurrency investment service ecosystem based on the blockchain technology and token system. The new ecosystem will be able to minimize transaction cost, provide the best content and the best social interaction experience, and integrate some of the most valuable investment tools into itself. MyToken is an advocate for value investing and decentralization. We wish to become the bridge connecting the blockchain technology and its users as well as investors by accelerating the transformation process in which the users get involved.
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