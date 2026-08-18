سعر Mysterious Source of Income اليوم

السعر المباشر لمشروع Mysterious Source of Income (INCOME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INCOME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INCOME.

يحتل Mysterious Source of Income حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,754.97، مع عرض متداول قدره 999.66M INCOME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INCOME بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00194536، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INCOME بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+11.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mysterious Source of Income (INCOME)

القيمة السوقية $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K إمداد دورة التداول 999.66M 999.66M 999.66M إجمالي العرض 999,656,973.7667 999,656,973.7667 999,656,973.7667

القيمة السوقية الحالية لـ Mysterious Source of Income هي $ 12.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INCOME يبلغ 999.66M، مع إجمالي عرض 999656973.7667. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.75K.