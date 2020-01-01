توكنوميكس MYST ($MYST) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MYST ($MYST)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MYST ($MYST) Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use. At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction. Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all. الموقع الرسمي: https://www.mystprivacy.xyz/ اشتر $MYST الآن!

توكنوميكس MYST ($MYST) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MYST ($MYST)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 488.99K $ 488.99K $ 488.99K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 488.99K $ 488.99K $ 488.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.085968 $ 0.085968 $ 0.085968 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00059222 $ 0.00059222 $ 0.00059222 السعر الحالي: $ 0.00489532 $ 0.00489532 $ 0.00489532 معرفة المزيد عن سعر MYST ($MYST)

توكنوميكس MYST ($MYST): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MYST ($MYST) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $MYST التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $MYST التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $MYST، استكشف السعر المباشر لتوكن $MYST!

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