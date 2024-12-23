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سعر MYSO Token (MYT) المباشر لليوم هو USD 0.197845 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.32M . يتم تحديث سعر MYT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MYSO Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.77 - تغيير سعر MYSO Token خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.69M

أداء سعر MYSO Token (MYT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ -0.0002731213608541 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.1825752239 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.1264546102 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.0340456594057214 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002731213608541 -0.13% 30 يوم $ +0.1825752239 +92.28% 60 يوم $ +0.1264546102 +63.92% 90 يوم $ +0.0340456594057214 +20.78%

تحليل سعر MYSO Token (MYT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MYSO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.197488$ 0.197488 $ 0.197488 24 ساعة مرتفع $ 0.20013$ 0.20013 $ 0.20013 عالية طوال الوقت $ 0.599659$ 0.599659 $ 0.599659 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.30%

معلومات سوق MYSO Token (MYT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: