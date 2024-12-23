سعر MYSO Token (MYT)
سعر MYSO Token (MYT) المباشر لليوم هو USD 0.197845. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.32M. يتم تحديث سعر MYT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MYSO Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.77
- تغيير سعر MYSO Token خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.69M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MYT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MYT.
خلال اليوم، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ -0.0002731213608541 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.1825752239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.1264546102 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MYSO Token مقابل USD هو $ +0.0340456594057214 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002731213608541
|-0.13%
|30 يوم
|$ +0.1825752239
|+92.28%
|60 يوم
|$ +0.1264546102
|+63.92%
|90 يوم
|$ +0.0340456594057214
|+20.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MYSO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.13%
-0.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MYSO is a decentralized and permissionless lending protocol that supports various fully customizable on-chain structured product strategies, including covered calls and synthetic token buybacks, and offers bespoke loans for nearly any ERC20 token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MYT إلى AUD
A$0.31457355
|1 MYT إلى GBP
￡0.15629755
|1 MYT إلى EUR
€0.18795275
|1 MYT إلى USD
$0.197845
|1 MYT إلى MYR
RM0.8903025
|1 MYT إلى TRY
₺6.96216555
|1 MYT إلى JPY
¥30.9508718
|1 MYT إلى RUB
₽20.3345091
|1 MYT إلى INR
₹16.8049543
|1 MYT إلى IDR
Rp3,191.04794035
|1 MYT إلى PHP
₱11.6411998
|1 MYT إلى EGP
￡E.10.06437515
|1 MYT إلى BRL
R$1.2028976
|1 MYT إلى CAD
C$0.28291835
|1 MYT إلى BDT
৳23.54553345
|1 MYT إلى NGN
₦306.2601031
|1 MYT إلى UAH
₴8.26398565
|1 MYT إلى VES
Bs10.090095
|1 MYT إلى PKR
Rs54.84856935
|1 MYT إلى KZT
₸103.47491345
|1 MYT إلى THB
฿6.76432055
|1 MYT إلى TWD
NT$6.45568235
|1 MYT إلى CHF
Fr0.17608205
|1 MYT إلى HKD
HK$1.53725565
|1 MYT إلى MAD
.د.م1.9824069