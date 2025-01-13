سعر Myro Floki CEO (MYROFLOKI)
سعر Myro Floki CEO (MYROFLOKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MYROFLOKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Myro Floki CEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.97
- تغيير سعر Myro Floki CEO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Myro Floki CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Myro Floki CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Myro Floki CEO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Myro Floki CEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.64%
|60 يوم
|$ 0
|+10.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Myro Floki CEO ($MyroFloki) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, selfsustaining with a decentralized ecosystem that has $SOL as a reward for investors. His whole life he dreamed of becoming famous and rich. One day he decided to invest into Crypto Meme Tokens. This turned out to be the best decision of his life. Now he has been admitted into the Billionaires Club where he enjoys his life in the high society. Buy $MyroFloki now to become a member of the Billionaires Club too. Project goal is to reach a market cap of 2 billion USD!
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