توكنوميكس Myriad (XMY)
معلومات Myriad (XMY)
Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method.
Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds.
Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014.
توكنوميكس Myriad (XMY) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس Myriad (XMY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Myriad (XMY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن XMY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XMY التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XMY، استكشف السعر المباشر لتوكن XMY!
توقعات سعر XMY
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