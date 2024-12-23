سعر Myriad (XMY)
سعر Myriad (XMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 629.18K. يتم تحديث سعر XMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Myriad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.65
- تغيير سعر Myriad خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.88B
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خلال اليوم، كان سعر Myriad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Myriad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Myriad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Myriad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.20%
|30 يوم
|$ 0
|+38.37%
|60 يوم
|$ 0
|+106.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Myriad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.41%
-2.20%
-16.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014.
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