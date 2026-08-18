سعر Myobot اليوم

السعر المباشر لمشروع Myobot (MOLT_MYOBOT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLT_MYOBOT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLT_MYOBOT.

يحتل Myobot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,569.51، مع عرض متداول قدره 100.00B MOLT_MYOBOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLT_MYOBOT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLT_MYOBOT بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+2.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Myobot (MOLT_MYOBOT)

القيمة السوقية $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Myobot هي $ 19.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLT_MYOBOT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.57K.