سعر MyBricks (BRICKS)
سعر MyBricks (BRICKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BRICKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MyBricks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.16
- تغيير سعر MyBricks خلال اليوم هو +0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MyBricks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MyBricks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MyBricks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MyBricks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.14%
|30 يوم
|$ 0
|-2.92%
|60 يوم
|$ 0
|+9.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MyBricks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
+0.14%
-3.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s our mission to make property investment accessible to everyone, delivering extraordinary returns for ordinary people. With MyBricks you’ll be able to invest your crypto into diversified property funds that will generate monthly rental yield. That yield will then be distributed back into your wallet via smart contracts. Each fund will also have unique perks for investors like low cost rental on premium accommodation, discounts on home improvement services and much more. Crypto allows you to get involved in one of the most stable, high yield generating asset classes – bricks and mortar – without all the fees, hassle and large investment amounts that come with investing fiat.
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