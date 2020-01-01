توكنوميكس MyanCat Coin (MYAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MyanCat Coin (MYAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MyanCat Coin (MYAN) Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see! الموقع الرسمي: https://www.myancat.com/ اشتر MYAN الآن!

توكنوميكس MyanCat Coin (MYAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MyanCat Coin (MYAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 415.01K $ 415.01K $ 415.01K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 415.01K $ 415.01K $ 415.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00223548 $ 0.00223548 $ 0.00223548 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00041501 $ 0.00041501 $ 0.00041501 معرفة المزيد عن سعر MyanCat Coin (MYAN)

توكنوميكس MyanCat Coin (MYAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MyanCat Coin (MYAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MYAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MYAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MYAN، استكشف السعر المباشر لتوكن MYAN!

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