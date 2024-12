ما هو MyanCat Coin ( MYAN )

Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network. 80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity! Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore! Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!

المصدر MyanCat Coin (MYAN) الموقع الرسمي