سعر My MOM (MOM)
سعر My MOM (MOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My MOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.26
- تغيير سعر My MOM خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر My MOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My MOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My MOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My MOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-19.29%
|60 يوم
|$ 0
|-19.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر My MOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
+0.79%
-12.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MOM is a a token that can make you rediscover the true warmth, care and joy of Motherhood. In the vast crypto sea, where memes collide, A token emerged, its value undefined. Not backed by gold or blockchain's might, But by My Mom's love, pure and bright. Utilities Reward Mechanism Community members can earn MOM tokens through various activities such as contributing to the ecosystem, participating in governance, or providing liquidity. These rewards incentivize active participation and contribution to the community. Governance Holders of My Mom Token have the opportunity to participate in governance decisions, including protocol upgrades, treasury management, and community initiatives. This democratic approach ensures that the interests of the community are represented and respected. Community Support My Mom Token can be used to provide financial assistance to community members facing hardships or emergencies. Through decentralized crowdfunding campaigns, individuals can raise funds for medical expenses, education, or other essential needs. Charitable Giving My Mom Token can be used to support charitable causes aligned with the values of the community. Whether it's disaster relief efforts, environmental conservation projects, or social welfare programs, MOM tokens enable community members to make a positive impact on the world.
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