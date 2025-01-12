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سعر My Master War (MAT) المباشر لليوم هو USD 0.00132509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.18K . يتم تحديث سعر MAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق My Master War الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.41 - تغيير سعر My Master War خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.57M

أداء سعر My Master War (MAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر My Master War مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر My Master War مقابل USD هو $ -0.0003699795 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر My Master War مقابل USD هو $ +0.0003371439 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر My Master War مقابل USD هو $ -0.000823516019365202 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ -0.0003699795 -27.92% 60 يوم $ +0.0003371439 +25.44% 90 يوم $ -0.000823516019365202 -38.32%

تحليل سعر My Master War (MAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر My Master War: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131468$ 0.00131468 $ 0.00131468 24 ساعة مرتفع $ 0.00133981$ 0.00133981 $ 0.00133981 عالية طوال الوقت $ 4.79$ 4.79 $ 4.79 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) +1.02%

معلومات سوق My Master War (MAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: