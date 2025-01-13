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سعر MY DOG IS THE DEV (DEV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MY DOG IS THE DEV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.08 - تغيير سعر MY DOG IS THE DEV خلال اليوم هو +1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MY DOG IS THE DEV (DEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MY DOG IS THE DEV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MY DOG IS THE DEV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MY DOG IS THE DEV مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MY DOG IS THE DEV مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.82% 30 يوم $ 0 -59.76% 60 يوم $ 0 -66.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MY DOG IS THE DEV (DEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MY DOG IS THE DEV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01871299$ 0.01871299 $ 0.01871299 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +1.82% تغير السعر (7 أيام) -22.38%

معلومات سوق MY DOG IS THE DEV (DEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: