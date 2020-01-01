توكنوميكس My DeFi Pet (DPET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول My DeFi Pet (DPET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. الموقع الرسمي: https://onchamon.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.onchamon.com/ اشتر DPET الآن!

توكنوميكس My DeFi Pet (DPET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار My DeFi Pet (DPET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00446692 $ 0.00446692 $ 0.00446692 السعر الحالي: $ 0.02097313 $ 0.02097313 $ 0.02097313 معرفة المزيد عن سعر My DeFi Pet (DPET)

توكنوميكس My DeFi Pet (DPET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس My DeFi Pet (DPET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DPET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DPET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DPET، استكشف السعر المباشر لتوكن DPET!

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