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سعر My DeFi Pet (DPET) المباشر لليوم هو USD 0.02294856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M . يتم تحديث سعر DPET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق My DeFi Pet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K - تغيير سعر My DeFi Pet خلال اليوم هو -0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.23M

أداء سعر My DeFi Pet (DPET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.00014231688793881 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0016648790 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0055033423 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0203424692865642 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014231688793881 -0.61% 30 يوم $ -0.0016648790 -7.25% 60 يوم $ -0.0055033423 -23.98% 90 يوم $ -0.0203424692865642 -46.99%

تحليل سعر My DeFi Pet (DPET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر My DeFi Pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02267435$ 0.02267435 $ 0.02267435 24 ساعة مرتفع $ 0.02314801$ 0.02314801 $ 0.02314801 عالية طوال الوقت $ 9.92$ 9.92 $ 9.92 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.61% تغير السعر (7 أيام) -26.98%

معلومات سوق My DeFi Pet (DPET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: