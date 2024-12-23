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سعر My DeFi Pet (DPET)

USD

مخطط سعر My DeFi Pet (DPET) المباشر

$0.02294856
$0.02294856$0.02294856
-0.60%(1D)

سعر My DeFi Pet (DPET) لليوم

سعر My DeFi Pet (DPET) المباشر لليوم هو USD 0.02294856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر DPET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My DeFi Pet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K
- تغيير سعر My DeFi Pet خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.23M

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أداء سعر My DeFi Pet (DPET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.00014231688793881 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0016648790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0055033423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0203424692865642 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00014231688793881-0.61%
30 يوم$ -0.0016648790-7.25%
60 يوم$ -0.0055033423-23.98%
90 يوم$ -0.0203424692865642-46.99%

تحليل سعر My DeFi Pet (DPET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر My DeFi Pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.02267435
$ 0.02267435$ 0.02267435

$ 0.02314801
$ 0.02314801$ 0.02314801

$ 9.92
$ 9.92$ 9.92

+0.01%

-0.61%

-26.98%

معلومات سوق My DeFi Pet (DPET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

50.23M
50.23M 50.23M

ما هو My DeFi Pet ( DPET )

The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

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المصدر My DeFi Pet (DPET)

مستند تقني
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عملة DPET إلى العملات المحلية

1 DPET إلى AUD
A$0.0364882104
1 DPET إلى GBP
0.0181293624
1 DPET إلى EUR
0.021801132
1 DPET إلى USD
$0.02294856
1 DPET إلى MYR
RM0.10326852
1 DPET إلى TRY
0.8075598264
1 DPET إلى JPY
¥3.5900727264
1 DPET إلى RUB
2.3586529968
1 DPET إلى INR
1.9492506864
1 DPET إلى IDR
Rp370.1380126968
1 DPET إلى PHP
1.3502932704
1 DPET إلى EGP
￡E.1.1673932472
1 DPET إلى BRL
R$0.1395272448
1 DPET إلى CAD
C$0.0328164408
1 DPET إلى BDT
2.7311081256
1 DPET إلى NGN
35.5239119088
1 DPET إلى UAH
0.9585613512
1 DPET إلى VES
Bs1.17037656
1 DPET إلى PKR
Rs6.3620292888
1 DPET إلى KZT
12.0023263656
1 DPET إلى THB
฿0.7846112664
1 DPET إلى TWD
NT$0.7488115128
1 DPET إلى CHF
Fr0.0204242184
1 DPET إلى HKD
HK$0.1783103112
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