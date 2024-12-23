سعر My DeFi Pet (DPET)
سعر My DeFi Pet (DPET) المباشر لليوم هو USD 0.02294856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.14M. يتم تحديث سعر DPET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My DeFi Pet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K
- تغيير سعر My DeFi Pet خلال اليوم هو -0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.23M
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خلال اليوم، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.00014231688793881 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0016648790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0055033423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My DeFi Pet مقابل USD هو $ -0.0203424692865642 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014231688793881
|-0.61%
|30 يوم
|$ -0.0016648790
|-7.25%
|60 يوم
|$ -0.0055033423
|-23.98%
|90 يوم
|$ -0.0203424692865642
|-46.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر My DeFi Pet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.61%
-26.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.
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