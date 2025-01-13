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سعر My DeFi Legends (DLEGENDS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DLEGENDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق My DeFi Legends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.26 - تغيير سعر My DeFi Legends خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر My DeFi Legends (DLEGENDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ 0 -25.08% 60 يوم $ 0 -29.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر My DeFi Legends (DLEGENDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر My DeFi Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01715779$ 0.01715779 $ 0.01715779 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق My DeFi Legends (DLEGENDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: