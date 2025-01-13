سعر My DeFi Legends (DLEGENDS)
سعر My DeFi Legends (DLEGENDS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLEGENDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My DeFi Legends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.26
- تغيير سعر My DeFi Legends خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My DeFi Legends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-25.08%
|60 يوم
|$ 0
|-29.80%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر My DeFi Legends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
My Defi Legends is a complete metaverse of Digital Heroes that live on the Binance Smart Chain (BSC), which allows millions of people to join the NFT & blockchain-based gaming world in an easy, creative and fun way.
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