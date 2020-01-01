توكنوميكس MXY6900 (MXY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MXY6900 (MXY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MXY6900 (MXY) MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. الموقع الرسمي: https://mxy6900.com/ اشتر MXY الآن!

توكنوميكس MXY6900 (MXY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MXY6900 (MXY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 202.26K $ 202.26K $ 202.26K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 202.26K $ 202.26K $ 202.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00231973 $ 0.00231973 $ 0.00231973 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015323 $ 0.00015323 $ 0.00015323 السعر الحالي: $ 0.00020239 $ 0.00020239 $ 0.00020239 معرفة المزيد عن سعر MXY6900 (MXY)

توكنوميكس MXY6900 (MXY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MXY6900 (MXY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MXY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MXY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MXY، استكشف السعر المباشر لتوكن MXY!

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