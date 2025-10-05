سعر MXY6900 (MXY)
-2.46%
-3.72%
-13.48%
-13.48%
سعر MXY6900 (MXY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MXY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMXY على الإطلاق هو $ 0.00231973، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MXY -2.46% على مدار الساعة الماضية، -3.72% على مدار 24 ساعة، و -13.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ MXY6900 هي $ 188.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MXY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 188.63K.
خلال اليوم، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.72%
|30 يوم
|$ 0
|-82.27%
|60 يوم
|$ 0
|-9.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.
