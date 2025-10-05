معلومات سعر MXY6900 (MXY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00231973 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.46% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -13.48%

سعر MXY6900 (MXY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MXY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMXY على الإطلاق هو $ 0.00231973، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MXY -2.46% على مدار الساعة الماضية، -3.72% على مدار 24 ساعة، و -13.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MXY6900 (MXY)

القيمة السوقية $ 188.63K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 188.63K إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MXY6900 هي $ 188.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MXY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 188.63K.