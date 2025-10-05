سعر MXY6900 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MXY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MXY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MXY6900 المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MXY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MXY بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر MXY6900 (MXY)

السعر المباشر لـ 1 MXY إلى USD:

$0.00018818
$0.00018818$0.00018818
-3.70%1D
مخطط أسعار MXY6900 (MXY) المباشر
معلومات سعر MXY6900 (MXY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

$ 0.00231973
$ 0.00231973$ 0.00231973

-2.46%

-3.72%

-13.48%

-13.48%

سعر MXY6900 (MXY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MXY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMXY على الإطلاق هو $ 0.00231973، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MXY -2.46% على مدار الساعة الماضية، -3.72% على مدار 24 ساعة، و -13.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MXY6900 (MXY)

القيمة السوقية الحالية لـ MXY6900 هي $ 188.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MXY يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 188.63K.

سجل سعر MXY6900 (MXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MXY6900 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.72%
30 يوم$ 0-82.27%
60 يوم$ 0-9.55%
90 يوم$ 0--

ما هو MXY6900 ( MXY )

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر MXY6900 (USD)

كم ستكون قيمة MXY6900 (MXY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MXY6900 (MXY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MXY6900.

تحقق الآن من توقعات سعر MXY6900!

عملة MXY إلى العملات المحلية

توكنوميكس MXY6900 (MXY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MXY6900 (MXY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MXY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول MXY6900 (MXY)

كم يساوي MXY6900 (MXY) اليوم؟
سعر MXY المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MXY إلى USD الحالي؟
سعر MXY إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MXY6900 ؟
القيمة السوقية لعملة MXY هي $ 188.63K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MXY؟
العرض المتداول لتوكن MXY هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MXY؟
حقق MXY سعرًا قياسيًا قدره 0.00231973 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MXY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MXY.
ما هو حجم تداول MXY؟
حجم تداول MXY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MXY هذا العام؟
قد يرتفع MXY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MXY لمزيد من التحليل المتعمق.
