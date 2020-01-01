توكنوميكس MXS Games (XSEED)
معلومات MXS Games (XSEED)
MXS Games
Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices.
TLDR
Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise.
MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).
توكنوميكس MXS Games (XSEED) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MXS Games (XSEED)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس MXS Games (XSEED): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس MXS Games (XSEED) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن XSEED التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XSEED التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XSEED، استكشف السعر المباشر لتوكن XSEED!
توقعات سعر XSEED
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