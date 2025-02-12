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سعر MxmBoxcEus Token (MBE) المباشر لليوم هو USD 0.01880468 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MxmBoxcEus Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.42 - تغيير سعر MxmBoxcEus Token خلال اليوم هو +2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MxmBoxcEus Token (MBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MxmBoxcEus Token مقابل USD هو $ +0.00054097 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MxmBoxcEus Token مقابل USD هو $ -0.0013945155 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MxmBoxcEus Token مقابل USD هو $ -0.0022723951 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MxmBoxcEus Token مقابل USD هو $ +0.00065266601375797 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00054097 +2.96% 30 يوم $ -0.0013945155 -7.41% 60 يوم $ -0.0022723951 -12.08% 90 يوم $ +0.00065266601375797 +3.60%

تحليل سعر MxmBoxcEus Token (MBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MxmBoxcEus Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01811874$ 0.01811874 $ 0.01811874 24 ساعة مرتفع $ 0.01887758$ 0.01887758 $ 0.01887758 عالية طوال الوقت $ 0.189383$ 0.189383 $ 0.189383 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.96% تغير السعر (7 أيام) +12.52%

معلومات سوق MxmBoxcEus Token (MBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: