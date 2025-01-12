سعر MXGP Fan Token (MXGP)
سعر MXGP Fan Token (MXGP) المباشر لليوم هو USD 0.00144915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.17K. يتم تحديث سعر MXGP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MXGP Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K
- تغيير سعر MXGP Fan Token خلال اليوم هو -8.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.89M
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خلال اليوم، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.00013317152378539 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0006741093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0008188322 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.002530369977643751 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013317152378539
|-8.41%
|30 يوم
|$ -0.0006741093
|-46.51%
|60 يوم
|$ -0.0008188322
|-56.50%
|90 يوم
|$ -0.002530369977643751
|-63.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MXGP Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-8.41%
-34.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MXGP Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With the token, MXGP gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
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