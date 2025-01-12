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سعر MXGP Fan Token (MXGP) المباشر لليوم هو USD 0.00144915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.17K . يتم تحديث سعر MXGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MXGP Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K - تغيير سعر MXGP Fan Token خلال اليوم هو -8.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.89M

أداء سعر MXGP Fan Token (MXGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.00013317152378539 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0006741093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0008188322 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MXGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.002530369977643751 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013317152378539 -8.41% 30 يوم $ -0.0006741093 -46.51% 60 يوم $ -0.0008188322 -56.50% 90 يوم $ -0.002530369977643751 -63.58%

تحليل سعر MXGP Fan Token (MXGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MXGP Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00144547$ 0.00144547 $ 0.00144547 24 ساعة مرتفع $ 0.0016365$ 0.0016365 $ 0.0016365 عالية طوال الوقت $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -8.41% تغير السعر (7 أيام) -34.61%

معلومات سوق MXGP Fan Token (MXGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: