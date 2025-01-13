سعر MX TOKEN (MXT)
سعر MX TOKEN (MXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MX TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.34
- تغيير سعر MX TOKEN خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MX TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MX TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MX TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MX TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-11.51%
|60 يوم
|$ 0
|-21.98%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر MX TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.02%
-2.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MX is one of the most transformative technologies since the invention of the Internet. MX stands firmly in support of financial freedom and the liberty that MX provides globally for anyone to voluntarily participate in a permissionless and decentralized network..
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