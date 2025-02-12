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سعر MVS Multiverse (MVS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MVS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MVS Multiverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.28 - تغيير سعر MVS Multiverse خلال اليوم هو -0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MVS Multiverse (MVS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.32% 30 يوم $ 0 -1.15% 60 يوم $ 0 -3.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MVS Multiverse (MVS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MVS Multiverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00786644$ 0.00786644 $ 0.00786644 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) -0.32% تغير السعر (7 أيام) +0.45%

معلومات سوق MVS Multiverse (MVS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: