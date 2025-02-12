سعر MVS Multiverse (MVS)
سعر MVS Multiverse (MVS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MVS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MVS Multiverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.28
- تغيير سعر MVS Multiverse خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MVS Multiverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.32%
|30 يوم
|$ 0
|-1.15%
|60 يوم
|$ 0
|-3.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MVS Multiverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-0.32%
+0.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MVS: A Decentralized Currency in Multiverse
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